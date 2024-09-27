Так, існують імена, які здатні зарядити своїх носіїв на успіх і досягнення нових вершин. Детальніше – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Не пропустіть 5 стародавніх жіночих імен, які повертаються в моду

Добірка жіночих і чоловічих імен

Вікторія

Це ім'я походить з латинської мови й означає "перемога". У сучасному світі так називають цілеспрямованих і наполегливих дівчат, які завжди досягають своєї мети. Представниці цього імені не бояться кинути виклик долі й зробити неможливе. Вікторії впевнено йдуть до своїх мрій і надихають інших наслідувати їх приклад.

В'ячеслав

Таке ім'я має давньоруське походження і трактується як "той, що володіє найбільшою славою". У давнину це ім'я мали сини князів Київської Русі. Наші предки так називали лише хоробрих і сміливих чоловіків. В'ячеслави – чесні та справедливі, тому завжди борються за незалежність та прихильність людей.

Наталія

Ім'я Наталія походить з латинської мови та означає "благословенна". У давнину так називали дівчат, які народжувалися в період різдвяних свят. Наталії мають розвинену інтуїцію, що допомагає їм впоратися з будь-яким завданням. Представниці цього імені завжди досягають успіху завдяки своїй рішучості й наполегливості.



Імена, які заряджені на щастя й успіх / Фото Freepik

Олександра

Це ім'я у перекладі з грецької мови означає "мужня захисниця". Олександри – волелюбні, енергійні та розумні, тому легко досягають поставленої мети. Дівчата з таким іменем діляться своїм досвідом з іншими, що дозволяє їм згуртувати навколо себе багато людей. Бажання до незалежності й оптимізм Олександр допомагає здобути корисні зв'язки серед знайомих.

Кирило

Таке ім'я походить з Давньої Греції та перекладається як "пан" або "могутній". У минулому так називали священників і патріархів. Здебільшого власники цього імені прагнуть досягти влади та впливу у суспільстві. Завдяки таланту та допитливості Кирило завжди виходитиме переможцем з будь-якої ситуації.

Олексій

Ім'я Олексій має давньогрецьке походження та означає "захисник". Здобувши свою популярність у часи Київської Русі, воно досі залишається у трендах. Власники цього імені дуже люблять свободу. Завдяки своїй амбіційності та рішучості, вони підкорюють значні вершини.

Які ще імена притягують успіх

Існують імена, які наділяють своїх власників певними особливостями та рисами характеру, що допомагають їм в житті. Так, до імен, які заряджені на успіх ще належать: Олег, Микола, Анатолій, Олена та Ольга. Представники цих імен відзначаються міцним характером, волелюбністю та впевненістю.