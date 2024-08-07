Зараз в Україні триває Успенський піст, тому не можна їсти м'ясні та молочні продукти, яйця, рибу. Також забороняється святкувати весілля і вінчатися. Більше інформації читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Важливо Вже незабаром: коли в Україні святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці у 2024 році

День пам'яті святого преподобного мученика Дометія

Дометій родом з Персії та спершу сповідував язичництво. Коли святий вирішив стати християнином, то пішов до одного з монастирів, що розташовувався в Месопотамії. Згодом став дияконом у монастирі святих Сергія і Вакха. Через деякий час Дометій відправився жити до печери, яка була в Сирії. Люди почали приходити до чоловіка, адже шукали доброї поради. Однак потім про мученика дізнався імператор Юліан Відступник. Коли Дометій не захотів йти до правителя, його закидали камінням. Так, святий помер у 363 році.

Що не можна робити

Краще не ходити вулицею вночі, бо притягнете хвороби.

Не рекомендується будувати плани на майбутнє.

Не можна шкодити лелекам, якщо побачите їх.

Народні прикмети

Якщо в обід вже не буде туману, то скоро прийде потепління.

Якщо лелеки почнуть відлітати в теплі краї, то чекайте на холодну осінь.

Якщо побачите, що на дубі є багато жолудів, то зима буде теплою.

Що ще відзначають

Щороку 7 серпня відзначається День професійного спікера. У це свято дякують людям, які виступають на сцені та розповідають публіці про щось цікаве і важливе. Щиро вітаємо усіх причетних!