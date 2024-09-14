LifeStyle24 підготував матеріал для батьків донечок. Про рідкісні, але чудові імена для дівчаток – читайте далі.

Не пропустіть 4 рідкісні жіночі імені, які не часто можна почути

Перелік дівочих імен, які неможливо забути

Емілія

Це ім'я має давньоримське походження та означає "суперниця". Що цікаво, так раніше називали заможних людей і аристократів. Таке ім'я символізує елегантність та дарує своїй власниці неабияку привабливість. Емілії завжди впевнені у собі та готові допомогти усім, хто цього потребує.

Меланія

Таке ім'я походить з Давньої Греції та означає "темна". У давнину так називали дівчат, коли хотіли підкреслити їхню загадковість. Меланії відрізняються рішучістю та наполегливістю, завдяки яким досягають своєї мети. Представниці цього імені мають витончений характер, тому справляють гарне враження на інших.



Дівочі імена, які неможливо забути / Фото Joseph Gonzalez, Unsplash

Магдалина

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "вежа" або "фортеця". Так раніше називали жінок, які мали лідерські якості та вели за собою людей. У сучасному світі представниці цього імені – творчі, енергійні та активні. Завдяки силі духу Магдалини легко просуваються кар'єрними сходами та вражають своєю стійкістю.