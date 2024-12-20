Після зимового сонцестояння дні ставатимуть довшими, а ночі – коротшими. Про заборони 21 грудня – розповідає 24 Канал.

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Заборони Дня зимового сонцестояння 2024

У давнину наші предки намагалися не виходити зайвий раз з будинку, бо вірили, що на вулиці панує нечиста сила. Тому пращури проводили якомога більше часу вдома разом з родиною.

Також не рекомендується влаштовувати гучні святкування або вечірки. Цей день – ідеальний час для сімейних посиденьок, а не для пишних розваг.

До того ж не варто вживати алкоголь та переїдати, бо існує високий ризик накликати біди в наступному році.

Водночас у День зимового сонцестояння не можна відмовляти у допомозі бідним та нужденним. Краще присвятити час благодійності, бо бути скупим – гріх.

День зимового сонцестояння / Фото Freepik

Що відомо про День зимового сонцестояння

Це астрономічна подія, під час якої у Північній півкулі Землі настає найдовша ніч у році. Після цього світловий день почне збільшуватися, поки не настане літнє сонцестояння.

Цьогоріч День зимового сонцевороту відбудеться у суботу, 21 грудня, об 11:19 за київським часом. Найкоротший день у 2024 році триватиме 8 годин. 21 грудня Сонце зійде о 07:56 ранку і зайде о 15:56 вечора.