Наші предки надавали цьому дню особливого значення та вірили в прикмети, яких у сучасному світі досі дотримуються. Про традиції зимового сонцестояння – розповідає 24 Канал.

Цікаво Завтра – День зимового сонцестояння: що категорично не можна робити

Народні прикмети

Якщо сьогодні холодно та морозно, то така ж погода буде і на Новий рік.

Якщо пішов дощ, то весна буде мокрою.

Якщо на вулиці вітряно, то в наступному році буде поганий врожай.

Якщо почуєте грім, то очікуйте сильного вітру.

Якщо на деревах побачите іній, то очікуйте великого врожаю в наступному році.

Якщо пішов сніг, то влітку буде багато дощів.

Якщо почуєте спів синичок, то на наступний день вдарять морози.

День зимового сонцестояння 2024 / Фото Freepik

Традиції Дня зимового сонцестояння 2024

Наші предки вірили, що День зимового сонцестояння – наповнений потужною енергетикою. Вони вважали, що в це свято світло перемагає темряву, тому відзначали цю подію. Люди займалися оздобленням власних будинків, розпаленням вогнища та випіканням обрядового хліба у вигляді серця. Полум'я мало налякати нечисту силу, а святкова страва – продемонструвати бажання довшого світлового дня. Ввечері предки збиралися родиною та проводили час у сімейному колі.

За повір'ями, у День зимового сонцестояння варто загадувати бажання. Це ідеальний момент, щоб позбутися старих речей і відпустити минуле, звільнивши простір для чогось нового. Що цікаво, якщо побудувати плани на наступний рік у цей день, то вони обов'язково позитивно вплинуть на долю людини. Крім цього, слід прибратися в будинку, щоб не запустити злих духів в оселю. До того ж сьогодні потрібно займатися благодійністю та допомагати нужденним.