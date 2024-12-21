Наші предки дотримувалися прикмет, щоб дізнатися більше інформації про наступний рік. Що не можна робити у День зимового сонцестояння – розповідає 24 Канал.

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День зимового сонцестояння 2024: що не можна робити

У цей час особливо варто уникати конфліктів та суперечок з рідними, адже енергетика Дня зимового сонцестояння може вплинути на емоційний стан людини. Також рекомендується відмовитися від прийняття важливих рішень, які стосуються майбутнього, бо існує високий ризик невдачі.

Крім цього, не варто влаштовувати гучні святкування або вечірки. Краще проведіть цей час з родиною та займіться приготуванням тематичних страв, зокрема обрядового хліба у вигляді серця, який часто готували наші предки у давнину. Що цікаво, пращури старалися не виходити з будинку у цей день, бо вірили, що на вулиці панує нечиста сила. Для того, щоб відлякати злих духів, предки розпалювали вогнище.

Водночас не можна вживати алкоголь та переїдати, бо тоді привабите біду та хвороби в родину. До того ж у День зимового сонцестояння не слід бути скупим та відмовляти у допомозі бідним і нужденним.

День зимового сонцестояння / Фото Freepik

Народні прикмети