Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві зірвався ліфт з людиною всередині
23 квітня, 14:34
2

У Києві зірвався ліфт з людиною всередині

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У Києві 19 квітня зірвався ліфт, впавши з 6-го на 2-й поверх з людиною всередині.
  • Відомо, що ліфт закритий на ремонт, проводиться технічна перевірка, а керуючим компаніям доручено перевірити стан ліфтів.

У багатоповерхівці в Києві на вулиці Січових Стрільців ліфт зупинився на шостому поверсі, а потім впав до другого. Всередині перебувала дівчинка, але вона не постраждала.

Така інформація з'явилася в мережі 23 квітня, проте подія сталася ще кілька днів тому. Про це ДСНС повідомили 24 Каналу. У службі додали, що рятувальники не залучалися. 

Дивіться також У Києві сталася стрілянина, є поранений, – поліція

 Що відомо про інцидент з ліфтом у столиці

Зранку 23 квітня київські телеграм-канали почали масово публікувати фотографії зруйнованого ліфта. У повідомленнях йдеться, що він зупинився на шостому поверсі та пролетів до другого поверху з людиною всередині. 

Наслідки падіння кабіни ліфта: фото з телеграм-каналу "Правий берег Київ"

Крім того, повідомляють, що всередину кабіни ліфта посипалося каміння. Там перебувала молода дівчина – вона не постраждала, але сильно перелякалася.

Для ТСН у департаменті муніципальної безпеки підтвердили факт та додали, що ліфт обірвався ще 19 квітня.

Зараз ліфт зачинений на ремонт, експерти проводять технічну перевірку та встановлюють причину обриву троса. Керуючим компаніям у місті доручено перевірити технічний стан ліфтів.

Як не стати жертвою несправності ліфтів

Ліфт – це джерело постійних ризиків, якщо забудовники нехтують його технічним станом. Запобігти аваріям може допомогти уважність та відповідальність користувачів.

Перед тим, як зайти до кабіни, потрібно звернути увагу на кілька моментів:

  • чи точно ліфт зупиняється на рівні підлоги? Перепад між порогами не повинен перевищувати 20 міліметрів;
  • відстань між порогом дверей шахти та кабіни має бути не більшою за 35 міліметрів, інакше є ризик застрягання дрібних предметів або навіть ноги пасажира;
  • двері повинні відкриватися плавно, без ривків. Не повинно бути сторонніх шумів або заїдань механізмів;
  • якщо ліфт оснащений сенсором перешкод, перевірте, чи він працює: піднесіть руку до отвору дверей – вони мають зупинитися й відкритися.