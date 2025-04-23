У Києві зірвався ліфт з людиною всередині
- У Києві 19 квітня зірвався ліфт, впавши з 6-го на 2-й поверх з людиною всередині.
- Відомо, що ліфт закритий на ремонт, проводиться технічна перевірка, а керуючим компаніям доручено перевірити стан ліфтів.
У багатоповерхівці в Києві на вулиці Січових Стрільців ліфт зупинився на шостому поверсі, а потім впав до другого. Всередині перебувала дівчинка, але вона не постраждала.
Така інформація з'явилася в мережі 23 квітня, проте подія сталася ще кілька днів тому. Про це ДСНС повідомили 24 Каналу. У службі додали, що рятувальники не залучалися.
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Що відомо про інцидент з ліфтом у столиці
Зранку 23 квітня київські телеграм-канали почали масово публікувати фотографії зруйнованого ліфта. У повідомленнях йдеться, що він зупинився на шостому поверсі та пролетів до другого поверху з людиною всередині.
Наслідки падіння кабіни ліфта: фото з телеграм-каналу "Правий берег Київ"
Крім того, повідомляють, що всередину кабіни ліфта посипалося каміння. Там перебувала молода дівчина – вона не постраждала, але сильно перелякалася.
Для ТСН у департаменті муніципальної безпеки підтвердили факт та додали, що ліфт обірвався ще 19 квітня.
Зараз ліфт зачинений на ремонт, експерти проводять технічну перевірку та встановлюють причину обриву троса. Керуючим компаніям у місті доручено перевірити технічний стан ліфтів.
Як не стати жертвою несправності ліфтів
Ліфт – це джерело постійних ризиків, якщо забудовники нехтують його технічним станом. Запобігти аваріям може допомогти уважність та відповідальність користувачів.
Перед тим, як зайти до кабіни, потрібно звернути увагу на кілька моментів:
- чи точно ліфт зупиняється на рівні підлоги? Перепад між порогами не повинен перевищувати 20 міліметрів;
- відстань між порогом дверей шахти та кабіни має бути не більшою за 35 міліметрів, інакше є ризик застрягання дрібних предметів або навіть ноги пасажира;
- двері повинні відкриватися плавно, без ривків. Не повинно бути сторонніх шумів або заїдань механізмів;
- якщо ліфт оснащений сенсором перешкод, перевірте, чи він працює: піднесіть руку до отвору дверей – вони мають зупинитися й відкритися.