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      Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 27 листопада

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      Ліга чемпіонів відео голів 27 листопада
      Ліга чемпіонів відео голів 27 листопада

      У вівторок, 27 листопада, було зіграно чергові матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів. Розпочалося все з матчів АЕК українця Дмитра Чигринського проти "Аяксу", а також гри у Москві ЦСКА проти "Вікторії". Не обійшлося без сенсацій.

      АЕК – Аякс 0:2
      Голи: Тадіч, 68 (пен), 72
      Вилучення: Лівая, 67 (АЕК)

      Команда Чигринського цей матч програла. Поки обидва клуби грали у рівних складах, рахунок був рівним. Та друга жовтка картка Лівая за гру рукою у власному штрафному призвела до потрібного покарання – вилучення, пенальті та дискваліфікація. Гол з 11-метрової позначки забив Тадіч. Він згодом оформить дубль.

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      Чигринський у цьому матчі отримав жовту картку. А його АЕК втратив будь-які шанси на вихід у єврокубкову весну. Це п'ята поспіль поразка грецького клубу.

      ЦСКА – Вікторія 1:2
      Голи: Влашич, 10 – Прохазка, 56, Гейда, 81
      Нереалізований пенальті: Прохазка, 44

      Ще більш сенсаційним став результат матчу у Москві – ЦСКА на власному полі програв "Вікторії". При цьому чеська команда ще й пенальті не забила у цій грі.

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      Завдяки цій перемозі "Вікторія" обійшла росіян у турнірній таблиці. В обох команд по чотири очки. У лідерів "Реалу" та "Роми" – по 9 балів перед очною зустріччю.

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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