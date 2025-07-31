У Львові спалахнув скандал через лікаря Ігоря Мальчевського, який зайняв паркомісце ветерана війни. Попри рішення ОСББ виділити місце воїну, там припаркував свою автівку медик і відмовляється звільнити його.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на керівника Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрія Жолоба.

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Медик зайняв паркомісце ветерана: що відомо?

У Львові ветеран російсько-української війни Микола Веремейчик отримав від ОСББ паркомісце біля житлового комплексу. Проте скористатися ним він не може, адже там припаркував свій Range Rover гінеколог Львівської обласної клінічної лікарні Ігор Мальчевський.

Попри прохання воїна, лікар відмовився прибрати автомобіль. За словами місцевих ЗМІ, медик заявив, що йому "байдуже" та "порадив паркуватися в іншому місці".

Ба більше, Мальчевський нібито має два власні паркомісця у тому ж житловому комплексі, які здає в оренду.

ОСББ ухвалило рішення зобов'язати Мальчевського прибрати автомобіль до 17 липня. В іншому разі справу можуть передати до суду з метою примусової евакуації авто.

На ситуацію відреагували в обласній лікарні. Адміністрація установи публічно перепросила ветеранську спільноту та закликала до цих же дій лікаря.

Наполегливо радимо Ігорю Мальчевському публічно попросити вибачення у захисника і владнати цей конфлікт. Люди, які захищають нас від ворога, ризикують здоров'ям і життям, мають право на беззастережну повагу та вдячність,

– йдеться в заяві медзакладу.

Нагадаємо, на Львівщині водія маршруту "Турка-Львів" звільнили за те, що він відмовив ветерану у безплатному проїзді.