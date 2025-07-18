Його називали "Доктор Зло": розслідувачі "Схем" розповіли про лікаря-ката з Мордовії

У російській колонії виявили лікаря, який поводився з полоненими гірше, ніж свого часу нацисти. Чоловік знущався над українськими військовими, які потрапили в полон та навіть міг вбити кількох бранців.

"Лікар-зло" працював у колонії №10 в Мордовії, де бив полонених, застосовував проти них електрошокер, ігнорував скарги на здоров’я, не надавав медичної допомоги та катував. Про це пише 24 Канал з посиланням на розслідування "Радіо Свобода".

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Що відомо про росіянина Іллю Сорокіна, який катував українських військових?

Росія створила мережу таємних спецтюрем, де утримуються військовополонені українці. В одній з них вдалося ідентифікували лікаря, причетного до нелюдських знущань і катувань. Ним виявився 34-річний Ілля Сорокін – працівник медико-санітарної частини №13, що обслуговує колонію. Через його дії могли загинути українські військові.

Колишні полонені дали свідчення про лікаря Сорокіна. також встановити, що саме він причетний до воєнних злочинів вдалося через фотографії, відео з соцмереж та офіційних російських ресурсів.

Розслідувачі "Схем" дізналися, що з лікарем колонії №10 зіштовхнулися щонайменше 177 українських військовополонених. Бранці розповіли про лікаря, якого називали між собою "Доктор Зло", та про те, як він бив військових, застосовував електрошокер, катував та не надавав жодної допомоги.

Так офіцер 36 окремої бригади морської піхоти Павло Афісов пригадав, що лікар Сорокін змушував полонених співати російські пісні.

Стоїш раком, руки підняті, очі закриті, а він б’є ногами між ніг, у печінку, гумовою палицею, шокером,

– поділився колишній військовополонений.

Інший піхотинець Олександр Савов зазначив, що лікар не виконував свою роботу та ігнорував скарги на здоров'я – симптоми туберкульозу. Натомість Сорокін бив чоловіків шокером і змушував кричати: "слава російській медицині".

Щонайменше один випадок загибелі українського військовополоненого через дії Іллі Сорокіна був підтверджений. Бранці зверталися до нього за допомогою для Володимира Юхименка, який мав психічні розлади та не міг піднятися з ліжка. Зрештою 1 вересня 2023 року він помер, а під час розтину в нього було виявлено пневмонію, переломи, гематоми та численні побої.

Як з'ясувалося, в Іллі Сорокіна звичайна російська родина. Він має батька, який ностальгує за СРСР і Сталіним, а сестра – дружина окупанта-десантника з Тули. Лікар із задоволенням бере участь у парадах до Дня перемоги з портретами родичів, одягає радянську форму та георгіївські стрічки. Сорокін також їздив до Криму після його окупації. Лікар підтримує СВО та злочини проти України.

Лікар навіть служив у російській армії, де йому дали позивний "Доктор". Він відхиляє той факт, що причетний до катувань військовополонених, мовляв, що там не працює. Але працівниця відділу кадрів медчастини №13 Тетяна Журавльова все ж підтвердила, що лікар Сороків працював у колонії та повернеться до роботи знову.

До слова, інші лікарі також ігнорували прохання про медичну допомогу, а керівництво колонії підтримувало такі дії підлеглих та навіть віддавало такі жорстокі накази.

Журналісти провели розслідування, яке показало справжнє поводження російської системи з українськими військовополоненими. Засвідчені факти можуть стати в нагоді під час викриття російських воєнних злочинів.

Ілля Сорокін з Мордовії – це лише один представник жорстоких російських лікарів. Відомо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівники регіональних управлінь Федеральної служби виконання покарань Росії наказували підлеглим бути особливо жорстокими з українськими військовополоненими та дозволяли застосовувати проти них силу. Саме тоді вперше розпочалися безжальні та жорстокі катування українських військовополонених.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російський хірург під час операції випалив на тілі українського полоненого захисника напис "Слава Росії". Зараз боєць проходить лікування в межах програми реабілітації.