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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Лікар Комаровський розповів, чи варто загартовувати новонароджених дітей

15:48, сьогодні 410 Читать новость на русском
Загартовування дітей
Загартовування дітей / Shutterstock

Відомий педіатр Євген Комаровський закликав українців "з розумом" ставитися до загартовування малюків і не боятись гуляти з ними в холодну погоду чи боятись залишати дитину "на протязі". Він наголосив, що сама природа вже загартувала дітей і потрібно лиш правильно підтримувати догляд за ними, щоб вони не втратили природні здібності.

Відповідний допис лікар залишив на своїй сторінці в Instagram.

Лікар Комаровський пояснив, що новонароджена дитина відразу володіє вродженою здатністю до умов навколишнього середовища і не варто боятися за кожний спад чи підвищення температури повітря у середовищі, в якому перебуває дитинча.

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"Стабільність цих умов, наприклад, постійна і аж ніяк не низька температура повітря, тепла вода, стерильна їжа, ретельне усунення контактів з рухомим повітрям (вітер) призводить до того, що вроджені механізми адаптації відключаються за непотрібністю", – зазначив Комаровський і додав, що саме стабільність зовнішніх фізичних факторів є чи не головним проявом батьківської любові.

Він додав, що всі фізичні фактори, такі як, рух повітря, який іменують страшним словом "протяг", температура в кімнаті +17 °С – не є для людини екстремальними і не стають джерелом підвищеної небезпеки. За його рекомендаціями такі умови навпаки стабільно потрібно створювати (контрасти температур повітря і води), але не варто вдаватись до радикальних методів.

Не треба екстремізму! Не треба занурювати дітей в ополонку, не треба годинами тримати їх на сонці і зовсім не обов'язково бігати по снігу босоніж,
– в підсумку порекомендував лікар.

Новорожденный человеческий детеныш обладает врожденной способностью адаптироваться к условиям окружающей среды. Стабильность этих условий, например, постоянная и отнюдь не низкая температура воздуха, теплая вода, стерильная пища, тщательное устранение контактов с движущимся воздухом (ветер) приводит к тому, что врожденные механизмы адаптации отключаются за ненадобностью. К огромному-преогромному сожалению, именно стабильность внешних физических факторов является чуть ли не главным проявлением родительской любви. К чему это приводит? К тому, что физические факторы, для человека вовсе не экстремальные, - движущийся воздух, именуемый страшным словом "сквозняк", или температура в комнате ＋17 °С становятся источником повышенной опасности. Необходимо же, не только не избегать, но сознательно создавать контрасты температур как воздуха, так и воды, использовать все возможности для максимального по продолжительности контакта с естественными факторами природы, проще говоря, побольше гулять и в любую погоду. Не надо экстремизма! Не надо окунать детей в прорубь, не надо часами держать их на солнце и совершенно не обязательно бегать по снегу босиком. ⠀ #докторкомаровский #закаливание #простыеистины

Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Теги: LifeStyle Здоров'я Діти Здорове життя Лікар Євген Комаровський
Джерело: 24 Канал
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