Лікар Комаровський розповів, чи варто загартовувати новонароджених дітей

Відомий педіатр Євген Комаровський закликав українців "з розумом" ставитися до загартовування малюків і не боятись гуляти з ними в холодну погоду чи боятись залишати дитину "на протязі". Він наголосив, що сама природа вже загартувала дітей і потрібно лиш правильно підтримувати догляд за ними, щоб вони не втратили природні здібності.

Відповідний допис лікар залишив на своїй сторінці в Instagram.

Лікар Комаровський пояснив, що новонароджена дитина відразу володіє вродженою здатністю до умов навколишнього середовища і не варто боятися за кожний спад чи підвищення температури повітря у середовищі, в якому перебуває дитинча.

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"Стабільність цих умов, наприклад, постійна і аж ніяк не низька температура повітря, тепла вода, стерильна їжа, ретельне усунення контактів з рухомим повітрям (вітер) призводить до того, що вроджені механізми адаптації відключаються за непотрібністю", – зазначив Комаровський і додав, що саме стабільність зовнішніх фізичних факторів є чи не головним проявом батьківської любові.

Він додав, що всі фізичні фактори, такі як, рух повітря, який іменують страшним словом "протяг", температура в кімнаті +17 °С – не є для людини екстремальними і не стають джерелом підвищеної небезпеки. За його рекомендаціями такі умови навпаки стабільно потрібно створювати (контрасти температур повітря і води), але не варто вдаватись до радикальних методів.

Не треба екстремізму! Не треба занурювати дітей в ополонку, не треба годинами тримати їх на сонці і зовсім не обов'язково бігати по снігу босоніж,

– в підсумку порекомендував лікар.