З лікарень виписали 42 людини: постраждалі розповіли про обстріл вокзалу в Краматорську
Джерело:"Суспільне"
На Дніпропетровщині з лікарень вже виписали 42 пацієнтів, що зазнали поранень під час авіаудару росіян по залізничному вокзалі у Краматорську. Трагедія відбулась 8 квітня під час евакуації цивільних.
За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 35 людей перевели до медичних закладів в західних областях України.
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Після цинічного обстрілу вокзалу, де цивільні громадяни чекали на поїзди для евакуації, до лікарень потрапило майже 100 людей, серед них – діти. Людей госпіталізували з мінно-вибуховими пораненнями, контузіями, струсом мозку.
Як повідомила очільниця департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Вікторія Кулик, у лікарнях Дніпропетровщини поки залишаються 17 дорослих пацієнтів та 2 дітей з Краматорська.Довідка. Загалом медзаклади Дніпропетровщини прийняли 98 поранених з Краматорська. З них 19 – діти. 2 людини померли у лікарнях від травм, не сумісних з життям.
Постраждалі розповіли про трагедію
Під ракетний обстріл на вокзалі потрапив 20-річний Стас, який раніше працював баристою. Маму з братом та сестрою хлопець на декілька днів раніше відправив у безпечне місце, а 8 квітня намагався евакуюватися разом з друзями.
Нас було четверо. Сиділи на лаві біля перону. Чекали на потяг. Їхати планували до Ужгорода. З нас усіх лише мене зачепило. Серйозно поранило руку. Багато людей, які були поряд, загинули,
– розповів Стас.
Тепер на молодого хлопця чекає довгий період відновлення руки, ще одна операція, а згодом – реабілітація.
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Під обстріл потрапив також 46-річний Євген з Костянтинівки Донецької області. Він – залізничник, черговий по станції. 8 квітня намагався вивезти стареньку тещу до Києва. У столиці вони мали поселитися у доньки.
"Уся площа перед вокзалом була заповнена людьми, які чекали на евакуаційні потяги. Раптом пролунали вибухи. Один з них – поряд зі мною. Дуже пошкодило руку. Я спочатку подумав, що її взагалі відірвало. А ще в мене серйозне поранення ноги. Буде потрібне протезування колінної чашечки", – розповів Євген.
Чоловік додав, що його 82-річна теща – не постраждала. Їй вдалось евакуюватись, тож зараз вона в безпеці у Києві.
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