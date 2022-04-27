З лікарень виписали 42 людини: постраждалі розповіли про обстріл вокзалу в Краматорську

На Дніпропетровщині з лікарень вже виписали 42 пацієнтів, що зазнали поранень під час авіаудару росіян по залізничному вокзалі у Краматорську. Трагедія відбулась 8 квітня під час евакуації цивільних.

За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 35 людей перевели до медичних закладів в західних областях України.

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Після цинічного обстрілу вокзалу, де цивільні громадяни чекали на поїзди для евакуації, до лікарень потрапило майже 100 людей, серед них – діти. Людей госпіталізували з мінно-вибуховими пораненнями, контузіями, струсом мозку.

Як повідомила очільниця департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Вікторія Кулик, у лікарнях Дніпропетровщини поки залишаються 17 дорослих пацієнтів та 2 дітей з Краматорська.

Постраждалі розповіли про трагедію

Загалом медзаклади Дніпропетровщини прийняли 98 поранених з Краматорська. З них 19 – діти. 2 людини померли у лікарнях від травм, не сумісних з життям.

Під ракетний обстріл на вокзалі потрапив 20-річний Стас, який раніше працював баристою. Маму з братом та сестрою хлопець на декілька днів раніше відправив у безпечне місце, а 8 квітня намагався евакуюватися разом з друзями.

Нас було четверо. Сиділи на лаві біля перону. Чекали на потяг. Їхати планували до Ужгорода. З нас усіх лише мене зачепило. Серйозно поранило руку. Багато людей, які були поряд, загинули,

– розповів Стас.

Тепер на молодого хлопця чекає довгий період відновлення руки, ще одна операція, а згодом – реабілітація.

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Під обстріл потрапив також 46-річний Євген з Костянтинівки Донецької області. Він – залізничник, черговий по станції. 8 квітня намагався вивезти стареньку тещу до Києва. У столиці вони мали поселитися у доньки.