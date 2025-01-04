Лікарі боролися до останнього: померла дівчина, поранена під час масованої атаки на Київщину

Росія 3 січня атакувала Київщину "Шахедами". Унаслідок атаки було поранено дівчину, яка, на жаль, померла у лікарні.

Вона тримала важке поранення у живіт. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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Лікарі боролися до останнього за життя 22-річної дівчини

Лікарі майже добу боролися за життя пораненої.

"На жаль, молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час вчорашньої масованої атаки БпЛА на Київщину, померла. Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке", – повідомили у Київській ОВА.

Під час цієї атаки в одному із районів області також загинув водій вантажівки.

Під наглядом лікарів перебувають ще двоє осіб. Життю молодого хлопеця, який отримав поранення коліна, нічого не загрожує.

А чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину увечері 3 січня, перебуває у реанімації.