У лікарні Марганця померли ще 2 поранених внаслідок нічного обстрілу
10 серпня 2022 , 09:25Читать новость на русском
Джерело:Дніпропетровська ОВА
У лікарні Марганця померли двоє людей, яких поранили під час нічного обстрілу окупантів. Лікарі боролися за їх життя, але марно.
Відтак російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
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