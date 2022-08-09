У лікарні помер один із постраждалих внаслідок обстрілу Уманщини

Вдень 8 серпня росіяни завдали ракетного удару по Уманщині. 9 серпня стало відомо, що один із постраждалих унаслідок обстрілу, на жаль, загинув у лікарні.

Тоді українській протиповітряній обороні вдалося збити ворожу ракету, проте її уламки впали на об'єкт цивільної інфраструктури. Про жертву удару вдень 9 серпня повідомив очільник Черкаської обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Табурець.

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Один з постраждалих унаслідок ракетного удару росіян загинув у лікарні

У Черкаській ОВА 8 серпня розповіли, що ППО збила ворожу ракету над Уманщиною, однак її уламки поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури. У ДСНС зазначили, що на місці падіння уламків спалахнула пожежа, яка охопила 70 квадратних метрів площі – до гасіння було залучено 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Тоді ж Ігор Табурець повідомив, що унаслідок падіння уламків ворожої ракети поранень зазнали двоє людей, їх негайно госпіталізували. На жаль, 9 серпня стало відомо, що один із постраждалих загинув.

На жаль, у лікарні помер один із постраждалих унаслідок ракетної атаки на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося – отримані травми виявились несумісні з життям.

Співчуття рідним і близьким!

– написав Табурець.

Посадовець також додав, що стан іншого постраждалого наразі середньої тяжкості, втім залишається стабільним.

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