У лікарні внаслідок хвороби помер сержант із Київщини Сергій Дударець

У лікарні на Житомирщині внаслідок хвороби помер військовослужбовець із Білоцерківського району Київської області Сергій Дударець. Життя українського захисника обірвалося 22 вересня 2026 року.

Як повідомили у пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади, сержант Сергій Дударець був 1975 року народження.

Що відомо про воїна?

Захисник України обіймав посаду командира відділення управління штабу батальйону взводу зв'язку однієї з військових частин. Воїн до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

Білоцерківська громада отримала сумну звістку – помер наш земляк сержант Сергій Дударець. Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким,

– висловили співчуття у пресслужбі громади.

Що було відомо раніше?

Як вже повідомлялося на нашому сайті, сумні звістки про втрату захисників надходили й з інших міст Київщини. Зокрема, у вересні зупинилося серце воїна з Фастова Олександра Котика, а в серпні від отриманого поранення у лікарні помер 25-річний захисник із Бучі Олександр Кальчик.

Також 20 вересня стало відомо про загибель Миколи Карпюка – українського громадсько-політичного діяча, одного із засновників УНА-УНСО та колишнього політв’язня Кремля. Його життя обірвалося під час бойових дій на фронті.