"Це буде в'язниця": в Ірані хочуть "лікувати" жінок, які відмовляються носити хіджаб

Іранська держава заявила, що планує відкрити "лікарню" для жінок, які порушують закони про обов’язкове носіння хіджабу. Запровадження такої практики викликає значне занепокоєння у громадськості.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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"Лікування" жінок, що проти хіджабу

Голова Департаменту жінок і сім'ї Тегеранського штабу з заохочення чесноти та запобігання пороку Мехрі Талебі Дарестані повідомила про плани відкрити в Ірані "лікарню" для жінок, які відмовляються носити хіджаб. За її словами, у клініці "науково та психологічно лікуватимуть" жінок, які відмовляються покривати все тіло.

Ідея створення клінік для "лікування" жінок, які не носять чадру, лякає, адже людей ізолюють від суспільства просто за те, що вони не відповідають правлячій ідеології,

– зазначає британська журналістка з Ірану Сіма Сабет, яка минулого року пережила замах.

Іранський адвокат з прав людини Хоссейн Раїсі заявив, що ідея клініки для лікування жінок, які не дотримуються законів про носіння хіджабу, "не є ані ісламською, ані не узгоджується з іранським законодавством". Окреме занепокоєння викликає, що заява надійшла від структури, яка підпадає під пряме керівництво верховного лідера Алі Хаменеї.

"Це буде не клініка, це буде в'язниця. Насилу зводимо кінці з кінцями і маємо перебої з електроенергією, але клаптик тканини – це те, про що ця держава турбується. Якщо для всіх нас був час повернутися на вулиці, то це зараз, інакше нас усіх посадять". – каже одна з іранських жінок.

Зауважимо, що раніше ми розповідали, що в Іраці влада хоче знизити "вік згоди" з 18 до 9 років При цьому ультраконсервативні партії мусульман-шиїтів пропонують обмежити права жінок на розлучення, опіку та спадщину.