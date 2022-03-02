У лікарнях Маріуполя 128 поранених, – мер розповів про ситуацію в місті

Маруіполь був під обстрілом військ окупанта. Наразі у імсіті в лікарнях перебувають 128 потерпілих від нападу Росії.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко. Він зазначив, що у місті розпочали відновлення комунального господарства.

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У Маріуполі повернули електропостачання

У місті з'явилося світло, відновився мобільний зв'язок, наскільки це можливо. Вночі ми пекли хліб і зробили його втричі більшим. 26 тонн хліба з'явилося у наших магазинах,

– зазначив Бойченко.

Зараз першочергове завдання – злагоджена робота всіх комунальних служб. Вони справжні герої, які не бояться виходити надвір.

Маріуполь обстріли ракетами та "градами"

Вдень місто отримало удар – "градів" та ракет, які прилетіли до нас у житлові масиви. Знову обстріляний Лівий берег і, на жаль, був важкий обстріл кіровського житлового масиву. Наразі в лікарнях 128 осіб, які отримали поранення з часу російської агресії.

Бойченко подякував за захист ЗСУ і висловив впевненість, що кожен маріуполець правильно робить свою справу.

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