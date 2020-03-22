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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      БЛОГ Блоги тижня
      Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

      Ліки від поширення Covid-19, Путін боїться пандемії та майбутнє гривні: блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Резонансною темою впродовж тижня була пандемія коронавірусу. Залишайтеся вдома, піклуйтеся про своє здоров'я та всіх, хто вас оточує, і, звісно, перевіряйте інформацію. До вашої уваги підбірка найцікавіших блогів.

      1. Уроки з минулого. Те, що зупинило чуму, знищить і коронавірус



      Соціальна відповідальність – найкращі ліки проти епідемії. У місцевості Іем це зрозуміли ще у XVII столітті. Для них цей вибір означав іще й самопожертву. Тобто жертвою могло стати власне життя та життя найближчих.

      Карантин в Україні – читайте найважливіше!

      2. Долари закінчуються: хто врятує Україну?



      Серед товарів першої необхідності першим у нас закінчився долар.

      Криза, карантини та коронавірус б'ють по економіці: більше дивіться тут!

      3. Досвід на вагу золота: чому Тайвань перемагає коронавірус



      Слід визнати, що, перш за все, тайванська влада виявилася більш підготовленою до кризового розвитку подій, аніж будь-який уряд в Європі.

      Обов'язково ознайомтесь: Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

      4. Влада так і не зрозуміла основної помилки. Висновки після першого дня карантину



      Президент, прем'єр-міністр і мер Києва, очевидно, як і раніше погано розуміють, що відбувається з життєзабезпеченням країни, і не вирішують проблеми, які виявилися в перший день повного карантину.

      Ви маєте це знати: Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв

      5. Коронавірус і Росія: чому Кремль дуже боїться паніки



      Зараз відбувається не лише епідемія вірусу в буквальному розумінні, але й випробовування всіх інформаційних та психологічних інструментів впливу, які з'явились останніми роками в людства.

      А що там Путін – дивіться тут!


      Ці прості правила врятують життя вам та оточуюючим / Графіка 24 каналу

      В Україні поширили фейк про одужання від коронавірусу 8 людей
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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини політики Публікації Володимир Путін Долар-Гривня
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