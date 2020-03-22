Лекарство от распространения Covid-19, Путин боится пандемии и будущее гривни: блоги недели

Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которие читали на этой неделе больше всего. Резонансной темой в течение недели была пандемия коронавируса. Оставайтесь дома, заботьтесь о своем здоровье и всех, кто вас окружает, и, конечно, проверяйте информацию. Вашему вниманию подборка самых интересных блогов.

1. Уроки з минулого. Те, що зупинило чуму, знищить і коронавірус







Соціальна відповідальність – найкращі ліки проти епідемії. У місцевості Іем це зрозуміли ще у XVII столітті. Для них цей вибір означав іще й самопожертву. Тобто жертвою могло стати власне життя та життя найближчих.



Карантин в Україні – читайте найважливіше!

2. Долари закінчуються: хто врятує Україну?







Серед товарів першої необхідності першим у нас закінчився долар.



Криза, карантини та коронавірус б'ють по економіці: більше дивіться тут!

3. Досвід на вагу золота: чому Тайвань перемагає коронавірус







Слід визнати, що, перш за все, тайванська влада виявилася більш підготовленою до кризового розвитку подій, аніж будь-який уряд в Європі.



Обов'язково ознайомтесь: Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

4. Влада так і не зрозуміла основної помилки. Висновки після першого дня карантину







Президент, прем'єр-міністр і мер Києва, очевидно, як і раніше погано розуміють, що відбувається з життєзабезпеченням країни, і не вирішують проблеми, які виявилися в перший день повного карантину.



Ви маєте це знати: Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв

5. Коронавірус і Росія: чому Кремль дуже боїться паніки







Зараз відбувається не лише епідемія вірусу в буквальному розумінні, але й випробовування всіх інформаційних та психологічних інструментів впливу, які з'явились останніми роками в людства.



А що там Путін – дивіться тут!



Ці прості правила врятують життя вам та оточуюючим / Графіка 24 каналу