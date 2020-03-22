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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

      Лекарство от распространения Covid-19, Путин боится пандемии и будущее гривни: блоги недели

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      Блоги недели / Колаж 24 канала

      Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которие читали на этой неделе больше всего. Резонансной темой в течение недели была пандемия коронавируса. Оставайтесь дома, заботьтесь о своем здоровье и всех, кто вас окружает, и, конечно, проверяйте информацию. Вашему вниманию подборка самых интересных блогов.

      1. Уроки з минулого. Те, що зупинило чуму, знищить і коронавірус

      ліки від коронавірусу

      Соціальна відповідальність – найкращі ліки проти епідемії. У місцевості Іем це зрозуміли ще у XVII столітті. Для них цей вибір означав іще й самопожертву. Тобто жертвою могло стати власне життя та життя найближчих.

      Карантин в Україні – читайте найважливіше!

      2. Долари закінчуються: хто врятує Україну?



      Серед товарів першої необхідності першим у нас закінчився долар.

      Криза, карантини та коронавірус б'ють по економіці: більше дивіться тут!

      3. Досвід на вагу золота: чому Тайвань перемагає коронавірус



      Слід визнати, що, перш за все, тайванська влада виявилася більш підготовленою до кризового розвитку подій, аніж будь-який уряд в Європі.

      Обов'язково ознайомтесь: Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

      4. Влада так і не зрозуміла основної помилки. Висновки після першого дня карантину



      Президент, прем'єр-міністр і мер Києва, очевидно, як і раніше погано розуміють, що відбувається з життєзабезпеченням країни, і не вирішують проблеми, які виявилися в перший день повного карантину.

      Ви маєте це знати: Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв

      5. Коронавірус і Росія: чому Кремль дуже боїться паніки



      Зараз відбувається не лише епідемія вірусу в буквальному розумінні, але й випробовування всіх інформаційних та психологічних інструментів впливу, які з'явились останніми роками в людства.

      А що там Путін – дивіться тут!


      Ці прості правила врятують життя вам та оточуюючим / Графіка 24 каналу

      В Украине распространили фейк о выздоровлении от коронавируса 8 человек
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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости политики Публикации Владимир Путин Доллар-Гривна
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