Лікування раку гомеопатією подвоює ризик смерті, – вчені

Лікування онкозахворювань гомеопатією, травами і методами альтернативної медицини підвищує ймовірність смерті пацієнта вдвічі.

Таку заву зробили науковці з Єльського університету, передає Jama Network.

Використовуючи під час лікування народні методи люди часто відмовляються від основної терапії, а це суттєво погіршує прогноз на одужання.

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За даними вчених, до 88% пацієнтів, хворих на рак, вдаються до додаткових методів лікування. І хоч акупунктура чи масаж справді можуть полегшити побічні ефекти від прийому ліків, вони у жодному разі не можуть замінити терапії препаратами.

На жаль, ми стикаємося з нерозумінням ролі додаткових методів лікування. Вони можуть лише зменшити неприємні симптоми від основного лікування, проте маркетологи представляють їх як ефективну терапію,

– пояснив автор дослідження, доктор Скайлер Джонсон.

Що таке акупунктура? Це лікувальний метод, що полягає у подразненні периферичних нервових розгалужень за допомогою уколів у певні точки тіла.

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