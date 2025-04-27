Підрив генерала Москалика: підозрюваного Ігната Кузіна Росія звинуватила в теракті
- Ігната Кузіна звинуватили у теракті та незаконному обігу вибухівки у справі щодо підриву генерала Ярослава Москалика.
- Кузін зізнався, що йому обіцяли 18 000 доларів за вбивство Москалика та описав підготовку до злочину.
- Ярослав Москалик став десятим генералом, який загинув з початку повномасштабного вторгнення.
Підозрюваного в підриві заступника начальника генштабу Росії Ігната Кузіна звинуватили в теракті. Також йому висунули звинувачення у незаконному обігу вибухівки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Підозрюваному у підриві Москалика висунули звинувачення
У суботу, 26 квітня, ФСБ заявила, що затримала підозрюваного у підриві генерала Ярослава Москалика. Росіяни звинуватили у всьому Ігната Кузіна – уродженця Сумщини.
Нині слідчий комітет Росії висунув Кузіну звинувачення. Так, його звинуватили у скоєнні теракту та незаконному обігу вибухівки.
Як розповів на допиті Кузін, йому нібито обіцяли заплатити 18 000 доларів за вбивство генерала Москалика. Сам Ігнат Кузін стверджує, що приїхав до Росії у вересні 2023 року. Через рік він почав збирати дані про Москалика та переїхав у дім, де жив російський генерал.
За словами Кузіна, за вказівкою він нібито придбав спочатку автівку, а після – за координатами буцімто знайшов вибухівку та встановив їх у автомобілі.
Раніше у ЗМІ зауважили, що Ярослав Москалик – десятий генерал, який загинув від початку повномасштабного вторгнення.