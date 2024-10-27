Реформування МСЕК: у Раді розповіли, як відбуватиметься цей процес

Міністерство охорони здоров'я напрацювало законопроєкт про реформування МСЕК. Ця ініціатива глобально враховує все, що необхідно для цього процесу.

Про це в етері Суспільного заявив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає 24 Канал.

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Як відбуватиметься реформа МСЕК

Радуцький наголосив, що ще в травні 2023 року уряд взяв зобов'язання провести реформу МСЕК. Тому закон про реформування писався не на швидкоруч та вже пройшов громадське обговорення.

Нардеп зауважив, що за рішенням РНБО ініціатива має бути зареєстрована у Верховній Раді до 1 листопада. За словами Радуцького, комітет буде розглядати цей законопроєкт невідкладно.

Я не впевнений, що він одностайно буде в комітеті підтриманий, але в цілому цей закон буде проголосований. В тому сумніву нема. Що стосується доповнень якихось, то на сьогодні глобально в законі враховано все, що необхідно. Але деталі завжди з’являються під час дискусії. Але це все одно буде до 2 читання,

– пояснив голова комітету.

Він також висловив сподівання, що до кінця року за цей закон проголосують у Верховній Раді та підпише президент України, щоб в січні 2025 року вже все запрацювало в нових умовах.

Радуцький наголосив, що перше читання вже може бути в листопаді цього року. Два тижні після цього будуть збирати правки до ініціативи, а потім комітет буде розглядати правки. Зрештою законопроєкт винесуть для голосування на найближче засідання Ради.

Які антикорупційні норми будуть у цьому проєкті закону

Михайло Радуцький, говорячи про антикорупційні запобіжники в законопроєкті, назвав певні з них, які, на його думку, мають бути дієвими.

"Це тотальне обов'язкове декларування всіх працівників, хто буде долучений до визначення за міжнародною класифікацією втрати функціональності людини. Це лікарі мультидисциплінарних комісій в кластерних і надкластерних лікарнях. Обов'язкове декларування, так само як в депутатів, міністрів", – зазначив він.

Іншим важливим чинником, за словами голови комітету з питань здоров'я нації, є повна диджиталізація процесу, коли все буде вноситись в систему е-Helsi, яка є в системі охорони здоров'я.

Третій антикорупційний важіль – що це не окремо взята якась установа, як сьогодні МСЕК, це мультидисциплінарна комісія, яка працює в кластерній або надкластерній лікарні. Тобто це лікарі, які щоденно спілкуються з пацієнтами, які розуміють стан, а не просто читають папірці, як це робили лікарі з МСЕК,

– підкреслив Радуцький.

Він також розповів, що для оскарження рішень не буде центрального МСЕК, а натомість буде інститут, який один на всю Україну буде займатись додатковою експертизою, якщо буде спірне питання, але не буде виносити ніяких рішень.

Як працюватимуть нинішні МСЕК зараз

Голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації розповів, що наразі регіональні МСЕК будуть продовжувати працювати. Однак їхню діяльність будуть контролювати правоохоронці та інші залучені особи.

"Урядом створена спільна робоча група, куди увійшли представники МОЗ, Міністерства соцзахисту, представники силових структур, які будуть перевіряти ті довідки, які вже були видані, ті рішення і вести контроль за всіма МСЕК", – зазначив Радуцький.

Він також пояснив, що роботу регіональних МСЕК не можна зупинити, адже люди не можуть чекати два – три місяці, поки запрацює нова система.