Реформа МСЕК: як система працюватиме до 1 січня
З 1 січня в Україні запрацює нова система замість МСЕК. У Верховній Раді відповіли, як вони працюватимуть під час перехідного періоду до кінця року.
На питання, як МСЕК працюватимуть до своєї ліквідації, в ефірі телемарафону "Єдині новини" відповів Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
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Як працюватимуть МСЕК до кінця року
Народний депутат зазначив, що Центральна МСЕК у Києві буде ліквідована найближчими днями. Однак регіональні МСЕК продовжать працювати, як раніше, до поки не запрацює нова система 1 січня.
Хоча реформа поки не вплине на порядок їх роботи, за ними буде більш жорсткий контроль.
Під тим контролем, який там буде, я сподіваюся, що до кінця року гучних скандалів не буде. Я не думаю, що ці люди безстрашні. Вони повинні розуміти, що на них сьогодні дивиться вся країна,
– каже Радуцький.
Натомість функції центральної МСЕК буде виконувати Інститут МОЗ у Дніпрі, який займається такими експертизами.
Нова система, яку впровадять з наступного року, на його думку, перш за все повинна бути оцифрована, щоб прибрати людський фактор.
Нагадаємо, у Львові 73-річна алергологиня вимагала хабар за вплив на рішення медико-соціальної експертної комісії щодо інвалідності. Під час обшуку у її кабінеті знайшли великі суми грошей.