Директор НАБУ прокоментував справу стосовно співробітника найелітнішого підрозділу бюро Гусарова

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос прокоментував розслідування, яке стосується співробітника елітного підрозділу НАБУ Віктора Гусарова. Його підозрюють у державній зраді.

Гусаров, ймовірно, передавав інформацію Росії. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що у НАБУ кажуть про підозру Гусарову?

Кривонос повідомив, що найближчим часом направить офіційне звернення до Служби безпеки України з проханням надати матеріали кримінального провадження "для прийняття рішення в межах службової перевірки".

Водночас він наголосив, що навіть така серйозна підозра, як співпраця працівника НАБУ з російськими спецслужбами, не може стати підставою для демонтажу всієї антикорупційної інституції.

Віктору Гусарову оголошено підозру в державній зраді. Слідство вважає, що він міг передавати чутливу інформацію представникам Росії.

Нагадаємо, голова НАБУ Семен Кривонос заявив, що під час обшуків до детективів застосовували надмірну фізичну силу, але їх не затримали. Троє детективів НАБУ отримали тілесні ушкодження, але не змогли їх зафіксувати через тиск на медичні заклади.