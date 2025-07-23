"Якщо не порушують закон": Кравченко не проти протестів через закон про НАБУ і САП
- Руслан Кравченко заявив, що не заперечує проти мирних протестів щодо закону про НАБУ і САП, за умови дотримання законності.
- Кравченко підтвердив, що САП стане частиною Офісу Генпрокурора, але збереже функціональну незалежність, незважаючи на протести проти законопроєкту №12414, який загрожує незалежності антикорупційних органів.
Руслан Кравченко заявив, що не проти протестів щодо закону про НАБУ і САП, якщо вони мирні. Він також запевнив, що САП залишиться незалежною, а в розслідування втручатися не буде.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на його брифінг журналістам, передає 24 Канал. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що не має нічого проти акцій протесту проти закону про НАБУ і САП, якщо вони проходять у межах закону.
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Що каже Генпрокурор і як реагує на протести?
Тим часом він підтвердив, що САП стане частиною Офісу Генпрокурора, але з функціональною незалежністю.
Він прокоментував масові акції протесту, які відбулися в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах через ухвалення законопроєкту №12414, який, на думку громадськості, загрожує незалежності НАБУ і САП.
Якщо не порушується закон, чому б і ні,
– заявив Кравченко журналістам на брифінгу.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила суперечливий законопроєкт, який, за даними Transparency International Ukraine, руйнує ключові гарантії незалежності антикорупційних органів. Документ надає Генпрокурору повноваження:
- забирати справи у НАБУ й передавати їх іншим органам;
- фактично керувати САП та передоручати повноваження іншим прокурорам;
- надавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ;
- самостійно закривати справи топчиновників.
Кравченко спробував заспокоїти громадськість, наголосивши, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура стане частиною Офісу Генпрокурора, однак збереже функціональну незалежність.
Він також зазначив, що обшуки в НАБУ – частина "ефективного підходу до розслідувань", і підкреслив, що має повноваження підписувати підозри у справах топпосадовців.