"Якщо не порушують закон": Кравченко не проти протестів через закон про НАБУ і САП

Руслан Кравченко заявив, що не проти протестів щодо закону про НАБУ і САП, якщо вони мирні. Він також запевнив, що САП залишиться незалежною, а в розслідування втручатися не буде.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на його брифінг журналістам, передає 24 Канал. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що не має нічого проти акцій протесту проти закону про НАБУ і САП, якщо вони проходять у межах закону.

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Що каже Генпрокурор і як реагує на протести?

Тим часом він підтвердив, що САП стане частиною Офісу Генпрокурора, але з функціональною незалежністю.

Він прокоментував масові акції протесту, які відбулися в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах через ухвалення законопроєкту №12414, який, на думку громадськості, загрожує незалежності НАБУ і САП.

Якщо не порушується закон, чому б і ні,

– заявив Кравченко журналістам на брифінгу.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила суперечливий законопроєкт, який, за даними Transparency International Ukraine, руйнує ключові гарантії незалежності антикорупційних органів. Документ надає Генпрокурору повноваження:

забирати справи у НАБУ й передавати їх іншим органам;

фактично керувати САП та передоручати повноваження іншим прокурорам;

надавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ;

самостійно закривати справи топчиновників.

Кравченко спробував заспокоїти громадськість, наголосивши, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура стане частиною Офісу Генпрокурора, однак збереже функціональну незалежність.

Він також зазначив, що обшуки в НАБУ – частина "ефективного підходу до розслідувань", і підкреслив, що має повноваження підписувати підозри у справах топпосадовців.