Підрив генерала Кіріллова в Москві – робота СБУ, – джерела

Сьогодні, 16 грудня, в Москві був ліквідований генерал-лейтенант Ігор Кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії. Повідомляється, що ліквідація воєнного злочинця – справа рук СБУ.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ. Підрив стався, коли Кіріллов з помічником заходили до під'їзду.

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Що відомо про підрив генерала Кіріллова

Сьогоднішній підрив генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії, є результатом спецоперації СБУ.

Ліквідований Ігор Кіріллов / Фото Надане 24 Каналу

Згідно з інформацією наших джерел, вибухівка на самокаті спрацювала, коли Кирилов разом з помічником входили до під'їзду на Рязанському проспекті в Москві. Обидва від отриманих поранень загинули.

Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки оголосила підозру Кіріллову за масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України. Понад 2 тисячі українських військових постраждали від хімічного отруєння.