Ліквідація ОАСК законопроєктом Зеленського: про переваги, недоліки та майбутнє суддів

Ми довго аналізуємо законопроєкти президента щодо ліквідації ОАСКу. Вважаємо, що цю ініціативу президента треба беззаперечно підтримувати, попри те, що там написано недостатньо для того, аби повністю вирішити проблему з ОАСКом. Пояснюємо більш детально.

У нашому матеріалі "5 кроків до життя без ОАСКу" ми вже пояснювали, що проблема ОАСКу складна, і потребує комплексного вирішення.

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Зокрема для нейтралізації "вовчого" суду треба:

нейтралізувати суддів ОАСК, щоб вони не могли ухвалювати незаконні рішення;

визначити, який суд тимчасово розглядатиме справи замість ОАСКу;

забрати в нового суду надмірну компетенцію, щоб не створити нового судового монстра;

не допустити потрапляння до нового суду Вовка чи інших недоброчесних суддів;

звільнити вовчих суддів з посад.

Так ось, ініційовані президентом законопроєкти №5369 і №5370 вирішують перші два питання: ОАСК перестане здійснювати правосуддя як тільки набере чинності закон, а його справи розглядатиме Київський окружний адміністративний суд (КОАС) поки не буде створений новий суд.

Хоча це і не повне вирішення проблеми ОАСКу, але це вже перший крок. Тому на нашу думку законопроєкти №5369 і №5370 треба якнайшвидше ухвалювати.

Що ж потрібно робити після того, якщо ОАСК буде ліквідований?

Якщо нічого не робити, то КОАС на невизначений час може стати новим ОАСКом. Запит на судовий "бєспрєдєл" є великий, тому нові маленькі судді-вовчики готові будуть надавати свої "послуги".

Потрібно забрати в ОАСКу і його тимчасового "судонаступника" КОАСу компетенцію розглядати справи національного рівня і передати її до Верховного Суду. КОАСу тимчасово віддати справи лише місцеві – київські. Обмеження виключної компетенції ОАСКу передбачено в іншому президентському законопроєкті №5067, але теж не до кінця і він потребує суттєвого доопрацювання.

А хто буде суддями нового адміністративного суду Києва?

Тут потребуємо трохи більшого заглиблення у юридичні тексти.

Загальна процедура заповнення вакантних посад, в тому числі в новоутворених судах – це конкурс, який має провести Вища кваліфікаційна комісія суддів України (стаття 79 закону про судоустрій і статус суддів), коли вона буде створена.

У ньому можуть взяти участь як чинні судді (в тому числі судді ОАСК), так й інші юристи. Змагатися кандидати будуть своїми балами, отриманими в результаті "найчеснішого" кваліфікаційного оцінювання, яке проводила попередня ВККС, за що й була розпущена.

Вища кваліфкомісія збере документи, виставить рейтинг, надать перевагу суддям (так, закон у випадку однакової кількості балів дає перевагу чинним суддям) і сформує рекомендацію для Вищої ради правосуддя. Тобто, конкурс полягатиме виключно в виставленні рейтингу документів за оцінками, в об'єктивності яких є серйозні сумніви. Тому для того, щоб гарантувати, що до нового адміністративного суду Києва потраплять лише доброчесні судді, потрібно визначити окрему процедуру добору суддів до цього суду із залученням Громадської ради доброчесності, яка матиме право вето для недоброчесних суддів.

А що з Вовком і його друзями з ОАСКу?

Відповідно до перехідних положень Конституції (підпункт 5 пункту 16-1) вони можуть взяти участь у конкурсі на вакантну посаду судді, або ж піти у відставку. Тобто теоретично, вони можуть взяти участь у конкурсі до нового адміністративного суду Києва і потрапити до нього, якщо матимуть хороші бали. І хоча для підтвердження невідповідності "вовків" з ОАСКу посадам суддів є тонни доказів, все залежатиме від ВККС і ВРП.

У них буде три альтернативи:

1) призначити на суддівську посаду в новий адмінсуд Києва за результатами конкурсу;

2) відправити у відставку (з довічним грошовим утриманням);

3) звільнити суддів за невідповідність (без жодних виплат).

Або ж їх можуть спробувати пропхати на суддівську посаду на підставі частини 3 статті 82 закону про судоустрій. Ця частина дозволяє переводити суддю на суддівську посаду без конкурсу, якщо суд, в якому він працював, був ліквідований (саме така ситуація як з ОАСКом).

Якщо в ВККС і ВРП будуть недоброчесні і залежні члени, вони зможуть влаштувати всю вовчу братію в інші окружні адміністративні суди по країні, в тому числі і у новостворений адмінсуд Києва.

Саме тому доля нового адмінсуду Києва і доля судді Вовка і його колег залежатиме виключно від того, яким буде склад нової ВККС і чи очистять ВРП від недоброчесних членів. Потенційно ці органи можуть стати якісними і незалежними, Якщо до законопроєктів №3711-д і №5068 будуть внесені відповідні зміни, як цього вимагають громадські експерти і міжнародні партнери з МВФ і ЄС.

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Для того, щоб Карфаген-ОАСК був остаточно зруйнований і не мав шансів на реінкарнацію у будь-якому вигляді потрібно: