У Бердянську могли підірвати ФСБшників: вранці у місті вибухнула автівка

У Бердянську 23 січня, ймовірно, було ліквідовано декількох працівників російського ФСБ. Близько 6 ранку у місті пролунав вибух.

Згодом стало відомо, що вибухнула автівка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Бердянськ Сьогодні" та керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

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Від вибуху машини загинуло двоє ФСБшників

Місцеві розповіли, що вибух стався у мікрорайоні Колонія на восьмій лінії. Туди одразу з'їхалися поліцейські, пожежники та медики.

Згодом місцеві телеграм-канали, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, повідомили, що було ліквідовано співробітників ФСБ.

Вибух пролунав, коли вони сідали у машину.

За непідтвердженою інформацією, вони облаштували собі робоче приміщення у будівлі будинку культури "Райагропромпостач" якраз у мікрорайоні Колонія.

Працівників ФСБ ліквідували у мікрорайоні Колонія / Фото Петра Андрющенка

Схоже, двоє ФСБшників загинули, один перебуває у лікарні у дуже важкому стані.

За деякими даними, там могли перебувати ще троє росіян, які отримали поранення.