У Бердянську могли підірвати ФСБшників: вранці у місті вибухнула автівка
- У Бердянську 23 січня, ймовірно, підірвали автівку з працівниками російського ФСБ.
- Підтверджено ліквідацію двох ФСБшників.
У Бердянську 23 січня, ймовірно, було ліквідовано декількох працівників російського ФСБ. Близько 6 ранку у місті пролунав вибух.
Згодом стало відомо, що вибухнула автівка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Бердянськ Сьогодні" та керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
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Від вибуху машини загинуло двоє ФСБшників
Місцеві розповіли, що вибух стався у мікрорайоні Колонія на восьмій лінії. Туди одразу з'їхалися поліцейські, пожежники та медики.
Згодом місцеві телеграм-канали, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, повідомили, що було ліквідовано співробітників ФСБ.
Вибух пролунав, коли вони сідали у машину.
За непідтвердженою інформацією, вони облаштували собі робоче приміщення у будівлі будинку культури "Райагропромпостач" якраз у мікрорайоні Колонія.
Працівників ФСБ ліквідували у мікрорайоні Колонія / Фото Петра Андрющенка
Схоже, двоє ФСБшників загинули, один перебуває у лікарні у дуже важкому стані.
За деякими даними, там могли перебувати ще троє росіян, які отримали поранення.