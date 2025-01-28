Російського майора Заїкіна, якому присвячували "героїчні некрологи", вбив сержант його ж бригади

У травні 2024 року на війні проти України помер російський командир 3-го парашутно-десантного батальйону гвардії майор Андрєй Заїкін. Тепер стали відомі деталі його "ліквідації".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm. У її розпорядження українські хакери передали черговий масив інформації.

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Хто і як ліквідував Заїкіна

Оприлюднені документи 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Росії, що воює на Курському напрямку, розповідають про смерть окупанта.

Заїкін, якому в соціальних мережах присвячували "героїчні некрологи", був ліквідований старшим сержантом своєї ж бригади. Майор намагався розібратися у причинах невиконання групою сержанта раніше поставленого завдання.

Відбувся діалог на підвищених тонах. У зв'язку з високим психологічним навантаженням, спричиненим за участю в бойових діях у зоні "СВО", старший сержант Сущєнков А.А. застосував дві бойові гранати. У результаті від отриманих ран він помер на місці, майор Заїкін А.І. від отриманих поранень помер на етапі евакуації,

– йдеться в документах.

Тоді виконувач обов'язків командира бригади Євген Обичєв приховав факт ганебної смерті свого підлеглого. Заїкіна нагородили медаллю, яку вручили мамі та бабі майора.

Закликаємо російських солдатів та сержантів наслідувати героїчний приклад старшого сержанта Сущєнкова, бо саме такі прості дії наближають мир та завершення війни,

– написали в InformNapalm.

До слова, нещодавно українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм-Осетія" Сєргєя Мельнікова. FPV-дрон атакував автомобіль, у якому перебував росіянин – він загинув разом з водієм.