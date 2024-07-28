У Малі повстанці могли ліквідувати відомого російського пропагандиста: хто це

У Малі повстанці північних туарегів заявили, що вбили та поранили десятки солдатів і вагнерівців за два дні, Згодом з'ясувалося, що повстанці могли ліквідувати і відомого російського пропагандиста.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей пропагандист мав стосунок до ПВК "Вагнера" і був українофобом, передає 24 Канал.

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У Малі міг загинути відомий російський пропагандист

Російські телеграм-канали повідомили, що під час удару повстанцями-туарегами по колоні вагнерівців загинув пропагандист з позивним "Білий". Цей росіянин, який був автором каналу GREY ZONE з понад пів мільйоном підписників, загинув як військовий. Інші пропагандисти стверджують, що позивний загиблого був "П'ятисотий".

Інформацію про загибель цього пропагандиста підтвердили його колеги-окупанти. Також у мережі вперше опублікували фото ймовірного адміністратора каналу GREY ZONE. Якщо ця інформація відповідає дійсності, то канал вів 31-річний уродженець Липецької області Нікіта Федянін.



Фото ймовірного автора каналу GREY ZONE / Фото з російських телеграм-каналів

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну канал GREY ZONE був одним з найвідоміших пропагандистських каналів, що ширив ненависть до України. Також канал був неофіційним рупором ПВК "Вагнера".

Окрім того, у російських телеграм-каналах стверджують, що, крім Федянина, в Малі загинув ще один відомий командир вагнерівців Антон Єлізаров, з позивним "Лотос". Цей загарбник керував наступом на Соледар і Бахмут у Донецькій області.

До слова, повстанці туарегів заявляли, що внаслідок їхньої операції було вбито десятки російських найманців. Крім того, колишній співробітник місії ООН у місті Кидаль на півночі Малі заявив агентству, що 15 вагнерівців було вбито або взято в полон після триденного бою.