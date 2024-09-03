На окупованій Луганщині невідомі ліквідували ворожого "правоохоронця"

У тимчасово окупованому Сватовому невідомі ліквідували ворога. Мовиться про так званого "заступника начальника" так званого відділу підрозділу у справах неповнолітніх.

Російські пропагандисти заявили, що диверсію вчинили нібито "українські агенти". Трапилась вона 2 вересня, пише 24 Канал.

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Що відомо про ліквідацію "правоохоронця" окупаційної "поліції"

Російська пропаганда заявила, що "поліцейського" Євгєнія Усенка ліквідували 2 вересня. Він, мовляв, був на службі.

Попередньо, поліцейському підклали саморобний вибуховий пристрій у машину,

– заявили окупанти.

За інформацією росЗМІ, це нібито був "теракт".



РосЗМІ заявили про ліквідацію так званого "правоохоронця"

У мережі про Євгєнія Усенка відомо не багато. Зокрема, зазначали, що він мав дружину та був виконувачем обов'язків "заступника начальника відділу" дільничних уповноважених поліції та підрозділу у справах неповнолітніх.

До речі, на початку серпня на Луганщині лунали вибухи. Тоді зазначали, що під атаку потрапив Завод 100. Детальніше про подію читайте за посиланням.