Понад 40 постраждалих: чи загасили пожежу на нафтобазі у Пролетарську, яка палала 2 тижні

У Пролетарську Ростовської області ліквідовано пожежу на нафтобазі, яка розпочалася 18 серпня після атаки БпЛА. Площа загоряння сягала 10 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, передає 24 Канал. Унаслідок пожежі постраждало 47 людей.

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Під час гасіння нафтобази постраждали рятувальники

Оперативні служби Росії повідомили, що в Пролетарську Ростовської області, де після атаки дронів понад два тижні горіла нафтобаза, "ліквідовано відкрите горіння".

Офіційно про те, що пожежу загасили, влада поки не повідомляла.

В адміністрації Пролетарського району повідомляли, що площа займання складала 10 тисяч квадратних метрів. Під час гасіння вогню постраждали понад 40 пожежників.

Раніше, у мережі опублікували супутникові знімки з місця пожежі на нафтобазі у Ростовській області.

Також у мережі припустили, що 23 серпня, ймовірно, нафтобазу атакували вдруге.