"Вірна Присязі до останнього подиху": у Києві російська ракета забрала життя поліцейської
- 31 липня російська ракета влучила у житловий будинок у Святошинському районі Києва, загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук.
- Лілія Степанчук працювала інспектором у патрульній поліції Києва з 2017 року, її тіло було знайдено під завалами, пошуки її батька тривають.
Росія завдала комбінованого удару по Києву у ніч на 31 липня. Внаслідок ворожої атаки загинула поліцейська Лілія Степанчук.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Нацполіції Івана Вигівського.
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Що відомо про загибель поліцейської у Києві?
Вигівский розповів, що внаслідок ракетного удару у Святошинському районі Києва у ніч на 31 липня загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук.
Вона працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції дівчина приєдналася у 2017 році.
Лілія Степанчук / Фото Нацполіції
Рідні та близькі Лілії до останньої хвилини сподівалися на диво, якого, на жаль, так і не сталося. Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів. Також під руїнами може перебувати її батьки, його пошуки все ще тривають.
"Завжди щира, доброзичлива та віддана своїй справі — такою запам’ятає Лілію Степанчук уся поліцейська родина. Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною Присязі до останнього подиху. Її самовідданість і людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті, від ворожої ракети…", – йдеться у повідомленні.