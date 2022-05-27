Лиман на Донеччині переважно контролюють окупанти, – голова ОВА

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, якою є ситуація в області. Зокрема він зазначив, що місто Лиман здебільшого перебуває під контролем військових Росії.

Про це він зазначив у коментарі "Громадському". Водночас він додав, що нашим військовим на Лиманському напрямку вдалося зайняти та укріпити нові позиції.

Читайте також Війна може тривати до зими, ворог знову наступає на Слов'янськ: основне за 93 день війни

На Лиманському напрямку – особливо гарячі бої

Павло Кириленко наголосив на тому, що Лиманський напрямок досі залишається складним. Там продовжують вестися запеклі бої. Що стосується самого міста Лиман, то більшість його території контролюється військовими країни-агресорки.

Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади,

– підкреслив очільник області.

Наші військові намагаються стримувати окупантів на нових позиціях, закріплених на Лиманському напрямку. Що ж стосується самого ворога, то для нього цей район стратегічно важливий. Російські загарбники розуміють, що наші військові планують не лише вийти на нові рубежі, а й буквально вибити їх з усієї Лиманської громади.

Не менш важливим для окупантів є Бахмут

Глава Донецької ОВА пояснив, чому російські загарбники прагнуть захопити сам Бахмут. З його слів, це дозволить окупантам взяти під контроль усю Луганську область. Після цього у ворогів буде можливість не лише перегрупувати свої підрозділи, а й знову йти в наступ на Донецькому напрямку.

Не вщухають також атаки по лінії фронту у Донецькій області. Павло Кириленко зазначив, що Бахмуту, Покровську та Краматорську росіяни випускають ракети, а також б'ють з авіації.

Тим часом на Луганщині ситуація загострюється

Раніше Федір Веніславський розповів, що на Луганщині загроза оточення достатньо висока. Зокрема він назвав складні для українських військових напрямки. Член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони наголосив на тому, що окупанти прагнуть зімкнути два фланги наступу неподалік Сєвєродонецька. Ба більше, зараз відбувається запекла битва за останні райони області.

Водночас він наголосив, що саме дефіцит важкого озброєння став причиною загострення ситуації. На його думку, якби Україні постачали достатньо броньованих машин, артилерії, а також РСЗВ, то цього можна було б уникнути.

Варте уваги – огляд карти бойових дій на Луганщині: дивіться відео