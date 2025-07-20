Суттєва відмінність: як росіяни змінили тактику штурмів на Лиманському напрямку

Ситуація на Лиманському напрямку залишається складною. Противник не відмовляється від спроб штурмувати передові позиції наших військових, він потійно вдосконалюється та шукає нові способи для завдання ураження.

Як розповів 24 Каналу молодший сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, на цьому напрямку ворог використовує мотоциклетні штурми. На деяких ділянках намагається застосовувати важку броньовану техніку.

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Як росіяни міняють тактику на фронті?

Основний акцент ворог робить на атаках малими штурмовими групами. Переважно це "двійки", які намагаються непомітно наблизитись до українських передових позицій і штурмувати їх з різних сторін.

Крім того, останнім часом противник не лише штурмує передові позиції, а й використовує так звану тактику інфільтрації, тобто намагається обходити позиції, щоб зайти в тил піхоті. Тому інколи в бій доводиться вступати оператором засобів вогневої підтримки.

Різниця в тактиці, якщо порівнювати з весною 2025 року, доволі велика. Тоді ми спостерігали більшу кількість штурмів, а зараз противник робить акцент не на кількості, а на їхній тривалості,

– підкреслив Василь Денисюк.

Тобто штурмові групи противника заходять з самого ранку і боєзіткнення може тривати протягом всього дня. Поки ЗСУ знищують перші групи – російське командування намагається підтягувати додаткові, які наближаються під прикриттям.

Перші штурмовики відіграють роль "приманки", які мають відвернути увагу українських військових.

Яким є життя у Лимані?

Росія продовжує дотримуватися тактики випаленої землі, коли зносить буквально все на своєму шляху. Населені пункти, особливо ті, що поруч з лінією бойового зіткнення, – знищені повністю.

Така ж ситуація з містом Лиман. Якщо у 2024 році воно ще було придатним для життя цивільного населення, то зараз росіяни тероризують його. Туди залітають ворожі FPV, які, не знаходячи військових цілей, вражають цивільних просто на вулицях міста.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

"Постійно фіксують прильоти КАБів, періодично працює артилерія, зокрема реактивні системи залпового вогню", – додав молодший сержант 66 ОМБр.

Чи є загроза для логістики?

У Донецькій області ввели тимчасово заборону руху автомобілів на автодорозі Добропілля – Лиман. Обмеження діють на ділянці, яка йде від Краматорська до Добропілля, а причиною стало збільшення дронових атак. Загалом противник намагається ускладнювати логістику Сил оборони на будь-яких логістичних шляхах.

Останнім часом ми спостерігали ситуацію, коли ворожих пілотів FPV-дронів російське командування почало відправляти на передній край поряд з піхотою. Це робили для того, щоб вони могли залітати нам в тил,

– зауважив Василь Денисюк.

Звісно, українські військові також намагаються працювати по ворожих тилах, але ми робимо це технічними шляхами. Російське командування вирішило, що найпростіший спосіб – це просто пересадити своїх пілотів ближче до лінії бойового зіткнення.

Але на цьому все не закінчилося. Далі схожа ситуація сталася з ворожими мінометниками, які намагаються працювати по наших засобах ураження. І навіть з артилеристами, яких вже помічають на передньому краї. Так росіяни хочуть максимально вражати шляхи, які ми використовуємо для своєї логістики.