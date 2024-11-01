Тактика Авдіївського напрямку: аеророзвідниця розповіла про маневри росіян біля Лимана

Росіяни традиційно діють на виснаження та усіма можливими способами намагаються вибити українських військових з їхніх позицій на Лиманському напрямку.

Ворог прагне спровокувати відхід ЗСУ. І для цього, як розповіла в етері 24 Каналу аеророзвідниця 67-ї ОМБр 2 механізованого батальйону Наталя Денисенко, застосовує тактику Авдіївського напрямку.

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Які маневри застосовують росіяни

Аеророзвідниця розповіла, що українські оборонці усіма силами намагаються стримати ворога, який вкрай активно почав застосовувати тактику Авдіївського напрямку.

Я там була і бачила, як ворог маленькими групами намагається просуватися. Зараз вони пробують робити це ж саме і на Лиманському напрямку,

– зазначила Денисенко.

На щастя, наші військові мають досвід, який допомагає боротися з противником більш ефективно. Щоденно завдяки "пташкам" пілоти знешкоджують ворожу техніку та запобігають просуванню російських військ.

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У чому сильний бік ворога

За словами військової, росіяни вміють дуже добре маскуватися та переховуватися, розуміють важливість безпілотників і тому намагаються максимально заховатися від них. Водночас допомагають їх виявляти, а особливо вночі, тепловізійні дрони.

Ворог вдосконалюється в будь-чому: і в технічних компонентах, і в піхотних. Це стосується всіх напрямків. Нам не можна в жодному разі розслаблятися. Єдине, що ми можемо робити – вчитися і також розвиватися, це єдиний спосіб їх перемогти,

– наголосила Наталя Денисенко.

Постійно з'являються якісь нововведення: то маскувальні плащі, то сповільнене пересування, то окопи з розгалуженою системою входів та виходів. Росіяни кожного разу вигадують щось нове, тому треба бути кмітливими, щоб їх переграти.

Яка ситуація біля Лиману: дивіться на карті