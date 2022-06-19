Ліміт уже вичерпано, – Фейгін назвав дедлайн для постачання західної зброї

Україна потребує військової допомоги та підтримки від західних партнерів, однак виконання домовленостей щодо постачання зброї часом суттєво затягується. Насамперед мова йде про Німеччину та її досі невиконані обіцянки.

Дискусія щодо того, що західні країни роблять чи не роблять для України триває. Питання залишилися навіть після нещодавнього візиту до Києва Еммануеля Макрона, Олафа Шольца та Маріо Драгі – лідерів Франції, Німеччини та Італії. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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За його словами, на зустрічі європейських політиків з українською владою знову звучали обіцянки, мовляв, потрібно ще почекати, зброя скоро буде. А міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт сказала, що вони "закінчують підготовку артилеристів, танкістів та інших, і озброєння поступить".

Схожі заяви Україна чує не вперше, тож виникає риторичне питання – скільки ще триватимуть ці розмови без результату?

Я вважаю, що ліміт вже вичерпано. Звучала дата 22 червня. Якщо тоді нічого не буде поставлено, не знаю, чи повідомлятиме про це командування ЗСУ, але можна буде говорити, що вони вчергове "кинули",

– каже Фейгін.

До слова, російський правозахисник відзначив символічність визначеної Німеччиною дати, адже саме в цей десь розпочалася війна Німеччини та Радянського Союзу. Крім того, це ще й день літнього сонцестояння. "Бог знає, чи притримуються вони тих самих чудернацьких хронологій, що й Москва, чи ні", – зауважив він.

У будь-якому випадку, якщо постачання зброї не здійснять і зараз, на думку Фейгіна, дуже гостро постануть питання політичного характеру. Чого саме хоче Європа та Німеччина зокрема? Можливо, перемоги Москви?

Вони точно виникнуть на порядку денному, особливо, зважаючи на те, що попереду кілька важливих заходів – засідання щодо кандидатства в ЄС та саміт НАТО, куди запросили Зеленського. Оминути проблеми з постачанням зброї Україні на цих зустрічах буде неможливо.

Найімовірніше, в якомусь обсязі європейські, а передусім німецькі поставки все-таки вирішаться протягом червня – початку липня. Ми побачимо якісь суттєві рухи у цьому питанні. Бо далі, якщо цього не зробити, виглядатиме вже навіть не смішно,

– підсумував Фейгін.

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