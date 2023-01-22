Українці споживають більше електроенергії: що з лімітами для областей

В Україні збільшилося споживання електроенергії через похолодання. Дефіцит потужності залишається суттєвим.

Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Крім того, по всій території країни тепло змінюється на морози.

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Споживання електроенергії: дещо більше ніж учора. Дефіцит потужності залишається суттєвим,

– йдеться в повідомленні.

Водночас завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу.

В Укренерго нагадали, що кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Також у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

Заживлення енергосистеми стає складнішим

Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених ворожими атаками.

Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах.

Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.