"Я ніколи не був налаштований оптимістичніше": що Ліндсі Грем казав про Україну та війну

Сенатор США Ліндсі Грем помер у суботу, 11 липня, внаслідок "короткої та раптової хвороби". За кілька днів до смерті політик відвідав Київ та зробив там низку сильних заяв про Україну та війну.

Що сенатор Грем говорив про нашу країну – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Якими були останні заяви Грема?

Ліндсі Грем залишався одним із найактивніших прихильників України серед оточення Дональда Трампа. Він неодноразово закликав продовжувати підтримку Києва, зокрема після загострення відносин між Трампом і Володимиром Зеленським у лютому 2025 року.

Під час брифінгу в Києві Грем заявив про домовленість із Білим домом щодо законопроєкту про санкції проти Росії, який адміністрація Дональда Трампа готова підтримати.

За словами американського сенатора, поєднання санкцій, посилення української ППО та економічного тиску на країни, які купують російські енергоносії, може примусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Я ніколи не був налаштований оптимістичніше, ніж сьогодні, щодо того, що у нас є формула для припинення цієї війни,

– сказав він 10 липня.

Ліндсі Грем під час візиту до України також відвідав одну з виробничих баз технологічно-оборонної компанії SkyFall та заявив, що високо оцінює рівень розвитку української галузі безпілотників.

За словами сенатора, для Америки було б "величезною помилкою" не співпрацювати з Україною у сфері дронів.

Вони готові допомогти нам, тому що ми були готові стояти поруч з Україною в її найважчі дні,

– наголошував Грем.

Під час свого виступу політик також коментував перебіг бойових дій на фронті. Попри успіхи Сил оборони, Грем сподівався, що йому вдасться покласти край цій війні за допомогою дипломатії.

Ви не збираєтеся виграти цю війну виключно на полі бою. Проте Україна справді чинить великий тиск на Росію. Моя надія – покласти край цій війні за допомогою дипломатії. І що більше важелів впливу ми маємо на Путіна, то краще,

– говорив він.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після короткочасної раптової хвороби. Як повідомляють журналісти NBC News, у той день працівники екстреної допомоги прибули на виклик про "зупинку серця" в будинку Грема на Капітолійському пагорбі.

Зранку 12 липня президент США Дональд Трамп відреагував на смерть політика. Він назвав Ліндсі Грема одним з найвидатніших людей і сенаторів, яких він коли-небудь знав.