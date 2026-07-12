Україна втратила друга, а Америка – одного з найкращих синів, – Буданов про смерть Грема

Кирило Буданов висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора США Ліндсі Грема. Він назвав його "справжнім другом України" та нагадав про його значну допомогу країні.

Про це керівник Офісу Президента повідомив 12 липня.

Буданов пригадав вчинки Грема

За словами Кирила Буданова, Сполучені Штати втратили одного зі своїх найкращих синів. Ліндсі Грем був на боці України та виступав за надання їй військової допомоги. Також він закликав посилити санкції проти Росії.

Його підтримка не обмежувалася заявами. Він неодноразово приїздив до України та зустрічався з нашими військовими й керівництвом держави, особисто бачив наслідки російської агресії і робив усе, щоб голос України був почутий у Вашингтоні,

– додав глава ОП.

Відомо, що сенатор напередодні смерті вкотре був у Києві. Так він підтвердив свою незмінну підтримку України. "Пам'ять про друзів вимірюється не словами, а вчинками. Ліндсі Грем був другом України саме за своїми вчинками", – написав Буданов.

Він також висловив співчуття американському народові та колегам Грема, а також додав, що мав честь бути знайомим із сенатором.

Нагадаємо, увечері 11 липня Ліндсі Грем помер після короткої та раптової хвороби. Йому був 71 рік. За даними ЗМІ, медики прибули на виклик через "зупинку серця", провели серцево-легеневу реанімацію сенатору та доправили його до Університетської лікарні Джорджа Вашингтона. Врятувати політика не вдалося.