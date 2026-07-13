Смерть Ліндсі Грема: стала відома попередня причина смерті сенатора

У неділю, 12 липня світ сколихнула новина про смерть Ліндсі Грема. Він був відомий своєю підтримкою України та жорстким ставленням до Росії.

В офісі сенатора розповіли про його хворобу. Про це повідомило Asociated Press.

Яка причина смерті Ліндсі Грема?

Ліндсі Грем помер після розриву в його аорті згідно з попередньою медичною експертизою. Розрив у внутрішній стіні аорти, який називається дисекцією, був пов'язаний із затвердінням його артерій.

Офіційну причину смерті розкриють вже після токсикологічного та мікроскопічного тестування. Офіс політика спершу заявив, що він страждав від "короткої та раптової хвороби".

Грем був республіканським сенатором від Південної Кароліни й адвокатом ВПС. Він пропрацював у Конгресі понад три десятиліття. За два дні до смерті йому виповнився 71 рік.

Дональд Трамп, який часто розмовляв з сенатором, розповів, що сприймав його як члена сім'ї. Президент сказав, що говорив із Гремом телефоном у суботу ввечері після повернення того з України. За його словами, сенатор звучав трохи втомлено, але почувався чудово.

Американський президент наказав спустити всі прапори до наступної суботи. У п'ятницю Грем оголосив про домовленість з адміністрацією Трампа про посилення санкцій проти Росії.

Що відомо про Ліндсі Грема?

Під час президентської кампанії 2016 року політик був одним із найрізкіших критиків Трампа та змагався з ним на республіканських праймеріз. На одного з його найближчих союзників у Конгресі, Грем перетворився після перемоги 45-го президента на виборах.

Грем активно виступав за підтримку України та економічний тиск на Росію. Також він підтримував операцію проти Ірану й відкрито виступав на підтримку Ізраїлю.

10 липня у свій День народження сенатор зустрічався у Києві з Володимиром Зеленським. У вівторок, 7 липня, Грем давав інтерв'ю 24 Каналу, у якому закликав президента США посилити тиск на Росію та підтримати його закон щодо введення тарифів проти тих країн, які досі купують російську нафту та газ.