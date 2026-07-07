"Не протримається й тижня": сенатор Грем закликав Трампа знищити нафтогазові доходи Росії

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що для завершення війни необхідно суттєво посилити економічний тиск на Росію. Він переконаний, що нові санкції та мита проти покупців російської нафти можуть змусити Кремль погодитися на припинення вогню.

Про це він розповів 24 Каналу на полях саміту НАТО в Анкарі.

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Що сказав сенатор про посилення тиску на Росію?

Американський сенатор Ліндсі Грем під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що президент США Дональд Трамп уже чинить тиск на Росію, однак цього поки недостатньо для припинення війни. На його думку, Вашингтон має перейти до ще жорсткіших економічних заходів.

Сенатор висловив сподівання, що його законопроєкт про санкції найближчим часом стане законом. Документ передбачає надання президенту США повноважень запроваджувати мита щодо держав, які купують дешеву російську нафту та газ і таким чином фінансують російську воєнну машину. За словами Грема, подібний підхід уже продемонстрував ефективність. Він нагадав про рішення адміністрації Трампа щодо 25-відсоткового тарифу для Індії через закупівлю російської нафти, зазначивши, що економічний тиск є одним із найдієвіших інструментів впливу на Кремль.

Окрім санкцій, сенатор закликав суттєво посилити підтримку української протиповітряної оборони, щоб ускладнити Росії можливість завдавати ударів по Україні. Він наголосив, що хоче бачити це літо періодом рішучих дій на підтримку Києва.

Грем також повідомив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Трамп прагне завершити війну, але це має відбутися чесно та справедливо. Водночас сенатор наголосив, що перспектива припинення вогню залежить насамперед від Володимира Путіна. Він переконаний, що Україна готова до цього вже зараз, однак Росію необхідно змусити до такого рішення.

Без доходів від нафти і газу Путін не протримається й тижня,

– заявив Грем.

Він підкреслив, що саме тому потрібно бити по джерелах фінансування російської агресії та запроваджувати обмеження проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

Сенатор Грем про посилення тиску на Росію: дивіться відео

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Анкари для участі в саміті НАТО 7 – 8 липня. Під час візиту глава держави планує провести майже 20 двосторонніх зустрічей, взяти участь у Форумі оборонних індустрій НАТО та обговорити з партнерами посилення ППО, постачання ракет і нові оборонні домовленості. Також очікується його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.