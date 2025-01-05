Лінія фронту проходить за два кілометри від центру Куп'янська: яка ситуація в місті

Російські війська намагаються просунутися в напрямку Куп'янська на Харківщині. Зараз лінія фронту проходить фактично за два кілометри від центру міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Куп'янської міської адміністрації Андрія Беседіна в ефірі телемарафону. Зазначається, що зараз зі 257 багатоквартирних будинків у громаді не лишилося жодного вцілілого.

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Яка ситуація зараз у Куп'янську

Андрій Беседін розповів, що російські війська з усіх типів озброєння обстрілюють центральну частину населених пунктів Куп'янської громади, де немає і ніколи не було військової інфраструктури.

Для цього, за його словами, окупанти використовують не лише керовані авіабомби, а й системи залпового вогню та БпЛА різного типу. Йдеться зокрема про дрони "Молнія", які полюють за автівками, й FPV-дрони, які росіяни застосовують у великій кількості.

Лінія фронту проходить за два кілометри від центру Куп'янська. Ківшарівка, Куп'янськ-Вузловий трішки далі, але це відстань міномета, FPV-дрона,

– пояснив Беседін.

Очільник МВА додав, що на Куп'янщині залишаються 3300 цивільних людей, 900 з них – на лівобережжі громади, де вже третій місяць відсутня будь-яка інфраструктура. Водночас на правобережжі функціонує цивільна інфраструктура та працюють служби й держоргани.

Андрій Беседін розповів, що у громаді залишаються працівники ДСНС, поліції та прокуратури, а також співробітники структурних підрозділів і комунальні підприємства.