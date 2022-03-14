З початку війни – тільки твіттер, твіттер. Там англомовна аудиторія. Там світ чує. Майже 250 тисяч фолловерів.

260 мільйонів переглядів за неповний місяць. Чверть мільярда. Світ з нами. Все так очевидно. Лінія між добром і злом ще не ніколи була яснішою…

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Захід не чує

З іншого боку, даю інтерв'ю всяким західним медіа – і часто таке враження, що говориш з жабою: холодною, бездушною. Іноді не так. Іноді трапляються журналісти з серцем. Але здебільшого – жаби. Чекають, коли ж ми здамося. Не вірять…

Розумію, що треба написати статтю, але повітря не вистачає писати. Вперше в житті стало важко молитися. Ставлю собі питання, яке звучало мільярди разів: як міг Бог таке допустити…

Актуально Росія вже не знає, як вийти з війни

Прости, Україно, свята земля. Дякую тобі, наша арміє! Так шкода, що ніколи в житті не був ні в Чернігові, ні в Сумах, ні в Мелітополі, ні в Херсоні… Вже 20 років не був ні в Одесі, ні в Харкові. Так хочеться їх всіх об'їхати, їх всіх обійняти…

Після війни, після перемоги – обов'язково.

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