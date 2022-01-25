"Лінія оборони Європи проходить тут": підлітки з українського Нью-Йорка звернулися до Заходу
Джерело:ГО "Ініціативна молодь Нью-Йорка"
Громадська організація "Ініціативна молодь українського Нью-Йорка" записала відеозвернення до країн Заходу. Підлітки закликали міжнародних партнерів підтримати Україну на тлі російської загрози.
Підлітки закликали Захід докласти всіх зусиль, щоб зберегти мир у Нью-Йорку та в Україні. Також вони подякували тим, хто підтримує нашу країну.
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Українці хочуть жити в мирі
Молоді активісти у своєму зверненні розповіли про український Нью-Йорк і про те, що Верховна Рада відновила історичну справедливість, коли перейменувала селище.
Підлітки наголосили на тому, що українці хочуть жити в мирі, а тому закликали міжнародну спільноту підтримати нашу державу та не допустити війну.
Ми хочемо жити в мирі і розвивати наш український Нью-Йорк. Ми просимо всіх політиків, дипломатів, всіх людей доброї волі підтримувати Україну, її обороноздатність. Українці готові захищати свою країну і самостійно вирішувати її долю. Сьогодні лінія оборони Європи проходить тут, в Україні, біля Нью-Йорка. І ми просимо вас зробити все можливе, щоб зберегти тут мир і перспективи на розвиток,
– заявили молоді активісти.
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