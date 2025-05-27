В Харкові лінії "101" та "103" тимчасово не працювали. Близько о пів на першу годину ночі стало відомо про відновлення роботи цих ліній екстрених служб.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Дивіться також Росіяни атаками примушують здатися та виїхати: харків'яни пригадали моторошний ранок

В Харкові не працювали лінії "101" та "103"

Пізно ввечері 26 травня Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові тимчасово не працюють лінії "101" та "103".

Очільник ОВА надав додаткові номери для зв'язку з екстреними службами. Так, він опублікував контактні номери для виклику рятувальників або бригади екстреної медичної допомоги.

Контактні номери для виклику бригади екстреної медичної допомоги:

Viber, Telegram, WhatsApp

(050)040-09-34

(050)040-05-21

(095)040-04-47

(067)540-13-52

(067)543-13-10

(093)288-23-58

Або телефонувати за цими номерами:

(050)040-03-76

(073)027-01-12

(050)113-90-01

(050)113-90-02

Для людей з вадами слуху та мови – (098)044-81-03

Контактні номери для виклику рятувальників:

112

(093)621-77-98

(050)286-81-01

Близько о пів на 1 годину ночі 27 травня стало відомо, що в Харкові лінії "101", "103" та "104" відновили свою роботу та працюють у штатному режимі. Про це повідомили Суспільному у міському ситуаційному центрі.