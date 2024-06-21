Б'ємо по цілях: командир екіпажу БпЛА розповів про збільшення дронів на фронті

Росіяни скаржаться на те, що Україна збільшила виробництво дронів. Окупанти ніяк не можуть усвідомити, що ЗСУ вміло використовують БпЛА по їхніх цілях.

Самі ж росіяни застосовують свої дрони для полювання. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що ворог теж активно застосовує свої безпілотники.

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Збільшення дронів на фронті

За словами командира екіпажу, потрібно порівнювати ситуацію, яка була пів року назад і яка є сьогодні. Раніше в Україні був великий дефіцит FPV дронів. Зараз же ситуація набагато краща, кількість дронів у кожного підрозділа збільшується. Однак говорити про те, що в ЗСУ їх більше, ніж в росіян не варто.

Наприклад, на напрямку, де оборону тримає бригада "Рубіж", вони (дрони – 24 Канал) вилітають буквально кожні 10 хвилин,

– підкреслив Отченаш.

Відмінність тактик

Росіяни випускають свої дрони не по цілях, а для полювання. Тобто, якщо дрон щось знайде, він це знищує. Це свідчить про те, що окупанти застосовують свої БпЛА часто ні на що.

Командир екіпажу розповів, що ЗСУ, на відміну від ворога, б'ють дронами по цілях. Це показник того, що Україна має кращих пілотів, які намагаються при меншій кількості БпЛА застосовувати якісніші.

Росіянам не подобається, що в порівнянні з пів роком назад і зараз в нас ситуація покращилася, дронів стало значно більше, ніж було раніше,

– зауважив Отченаш.