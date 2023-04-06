"Україно, БНР чекає": у Бєлгородській області на "лінії Вагнера" помітили цікавий надпис

У прифронтовій Бєлгородській області Росії з'явився промовистий напис, який мав би стривожити Кремль. У російському регіоні нібито очікують на Україну.

У мережі опублікували світлину з написом "Україна, БНР чекає", пише 24 Канал. Відповідну світлину поширив також український активіст Сергій Стерненко.

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Стерненко звернув увагу на цікавий напис

У телеграм-каналах пишуть, що фото нібито зроблено в Бєлгородській області Росії на "Лінії Вагнера". Однак точної інформації немає.

Напис "Україна, БНР чекає" / Фото з мережі

Що відбувається у Бєлгородській області

Бєлгородська область – один з регіонів Росії, який найбільше відчуває подих війни в Україні. Саме звідти російські окупаційні війська атакують Харківську область із ЗРК С-300.

Крім того, в регіоні часто стається "бавовна". Зокрема, у Бєлгороді було неспокійно 27 березня, коли нібито невідомі дрони атакували газопровід. Російська влада звинуватила в атаці Україну, але не надала жодних доказів, зокрема фото чи відео.

Ввечері 14 березня також повідомлялося, що у Бєлгороді пролунали гучні вибухи. Місцева влада заявила, що у небі над регіоном нібито збили 3 ракети.

Варто зазначити, що Україна не атакує російську територію. Натомість ракети, які падають у російських регіонах, належать окупантам. Наприклад, ракети ЗРК-300 неодноразово не долітали до України через моральну застарілість.

Також російська влада залякує росіян у прикордонних областях з Україною, що, мовляв, ЗСУ прагнуть захопити територію Росії. Наприклад, губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков навіть спростовував закиди росіян, що нібито ЗСУ готують "наступ" на цей регіон.

Та варто наголосити, що Україна офіційно заявляє, що має на меті визволити тільки свої території.