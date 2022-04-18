На лінії зіткнення тривають бої, ворог нарощує сили у напрямку Миколаєва, – військовий

На півдні України спокійніше не стає, на жаль. Орки продовжують обстрілювати цивільне населення і об'єкти інфраструктури.

Про це у ефірі 24 каналу розповів військовий та народний депутат Роман Костенкою Він також додав, що у Миколаєві майже тиждень немає води, місцева влада та військові роблять все можливе, аби банально забезпечити людей необхідним.

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На лінії зіткнення тривають бої, ворог продовжує обстрілювати наші позиції, наші військові намагаються вибити їх з "окопаних" позицій. Також потрібно зауважити, що ворог нарощує сили у напрямку Миколаєва,

– повідомляє Роман Костенко.

Зверніть увагу. Вранці 18 квітня 2022 ворог обстріляв Львів, поціливши 4 ракети із Каспійського регіону, серед постраждалих – дитина. Також під острілами перебував і Харків, містян закрикають не виходити з дому до вечора.

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